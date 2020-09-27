أرمينيا تعلن الحرب رسميا على أذربيجان وتسقط مروحية عسكرية أذرية قرب موقع “ترتر”

قالت تقارير، إن الحكومة الأرمينية أعلنت حالة الحرب في البلاد والتعبئة العامة.

وصباح اليوم أفادت مصادر أن أرمينيا شنت عدوانا جديدا على أذربيجان.

وقالت وكالة أنباء أذربيجان إن القوات الأرمينية قصفت بشكل مكثف مواقع تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية ومناطق أذربيجانية حدودية بالأسلحة الثقيلة والمدفعية.

وأفادت بوقوع قتلى وجرحى نتيجة قصفمنطقة قرة قابانلي في محافظة تارتار وجيراقلي وأورتا قروند .

وكذلك في محافظة اغدام، والخانلي وشكوربايلي في محافظة فضولي وجوجوق مرجانلس في محافظة جبرائيل.بدورها قالت وزارة الدفاع الأذرية “إن الجيش يتخذ الجيش الأذربيجاني تدابير جوابية على الحدود”

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الجيش الأرميني بدأ عملية استفزاز واسعة النطاق في ساعات الصباح الأولى، عبر إطلاق النيران بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ضد مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية.

وأوضح البيان أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير بالبنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وأكدت الوزارة أن الجيش الأذربيجاني رد بالمثل على الاستفزازات الأرمينية من أجل حماية المدنيين على خط الجبهة بالمنطقة.

وأضافت أن الجيش قرر إطلاق هجوم معاكس على طول خط الجبهة للرد على الهجوم الأرميني. وأشارت إلى أن قواتها تمكنت من تدمير عدد كبير من المرافق والمركبات العسكرية الأرمينية في عمق خط الجبهة، بينها 12 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز “OSA”.

وبيّنت أن الجيش الأرميني أسقط مروحية عسكرية أذربيجانية قرب موقع “ترتر” بالمنطقة، مع نجاة طاقم المروحية.