ضبط عملة عراقية مزيفة بحوزة ايرانيين اثنين في السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية القاء القبض على شخصين إيرانيي الجنسية بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة للعملة العراقية.



وقالت المديرية في بيان اليوم، ان قوات الشرطة القت القبض على شخصين يحملان الجنسية الايرانية بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة للعملة العراقية فئة خمسة آلاف دينار، مبينة انهما حاولا ترويجها بالاسواق في السليمانية.



واضاف البيان ان المتهم الاول يُدعى (ل، م، ر) من مواليد عام 1974، والمتهم الثاني يُدعى (ع، م، ح) من مواليد عام 1976، مشيرا الى ايداعهما في الحبس بأمر من القاضي وفق المادة 298/280 من قانون العقوبات العراقي.