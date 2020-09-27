بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 27 أيلول 2020
آخر الأخبار
قانوني : الاتفاق مبدئيا على 83 دائرة انتخابية الرشيد : منح قروض تصل الى (40) مليون دينار لترميم الوحدات السكنية للموظفين الموطنه رواتبهم بدون كفيل ضبط عملة عراقية مزيفة بحوزة ايرانيين اثنين في السليمانية وفاة امين سر التدريب بوزارة الدفاع نتيجة مضاعفات كورونا الحكم بسجن أحد المدانين في قضيَّة أجهزة كشف المُتفجِّرات سائرون: الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات نائب عن الانبار : سنقف بقوة ضد وضع دوائر انتخابية وفق مقاسات خاصة واشنطن تهدد بتصفية قادة الميليشيات في العراق.. بومبيو لصالح: سنغلق السفارة وندمر كل مقرات المليشيات ريال مدريد يفوز على "بيتيس" بثلاثية مقابل هدفين في الليجا الصدر: لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً أجنبية لا شرقية ولا غربية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 أيلول 2020 01:01 م

الحكم بسجن أحد المدانين في قضيَّة أجهزة كشف المُتفجِّرات

جهاز كشف المتفجرات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ، عن صدور قرار حكمٍ بسجن أحد المدانين في قضيَّة تجهيز وزارة الداخليَّة بأجهزة كشف المُتفجِّرات؛ لإحداثه الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها


وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر، بحسب بيان لها تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إلى أن "المدان ألحق الضرر العمديَّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين وزارة الداخليَّة وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بأجهزة كشف المتفجرات


وأضافت الدائرة أن تحرياتها "في القضيَّة قادت إلى أن الشركة المُجهِّزة هي شركة وسيطة وغير مُتخصِّصةٍ في مجال المُتفجِّرات، كما أن التجهيز تمَّ خارج حدود المُدَّة المُتَّفق عليها، ولم تقم الشركة بتقديم شهادة المنشأ والقوائم التجاريَّة، فضلاً عن تسلُّم بعض الأجهزة بنوعيَّةٍ ومنشأٍ مُخالفٍ لما ورد بالعقد


وأوضحت أن "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثلة بأقوال الممثل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى بحق المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في مكتب رئيس الوزراء المُتضمِّن وجود فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ تسبَّب بهدر المال العام، وقرينة هروب المُتَّهم


وبيَّنت أن "المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، مع إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1601195883845

ضبط عملة عراقية مزيفة بحوزة ايرانيين اثنين في السليمانية 27 أيلول 2020 01:04 م

وزارة الدفاع

وفاة امين سر التدريب بوزارة الدفاع نتيجة مضاعفات كورونا 27 أيلول 2020 01:02 م

مطار كركوك المدني

العثور على موظف أجنبي مقتولاً في مطار كركوك 27 أيلول 2020 09:39 ص

اعتقال

القبض على 3 متهمين بتهم حيازة السلاح والمخدرات والسرقة في ميسان 26 أيلول 2020 12:49 م

اعتقال

القبض على قيادي داعشي في محافظة كركوك 26 أيلول 2020 12:01 م

اعتقال

القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى وديالى 25 أيلول 2020 11:05 ص

اعتقال-696x435-696x405

ضـبط منتحـل صفـة ضـابط بجهاز مكافحة الإرهاب في واسط 25 أيلول 2020 11:01 ص

كركوك

القبض على مخبر سري وناقل مواد لوجستية لداعش في قضاء الدبس بكركوك 24 أيلول 2020 03:25 م

التعليقات