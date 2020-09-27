سائرون: الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات

أكد تحالف سائرون، ، أن الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان اشترط حسم الخلافات حول الدوائر قبل موعد التصويت.





وقال النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، إن "هنالك خلافاً حدث على معايير الدوائر الانتخابية وشكلها بين نواب محافظة كركوك والموصل و الكرد، الذين طالبوا بأن تكون جميع المحافظات تعمل بمعيار واحد، أي الدوائر كلها تقسم لجميع المحافظات ، أما نواب محافظتي نينوى وكركوك فطالبوا باستثناء محافظتهم، لأن مناطقهم متداخلة بين الكرد والعرب واطياف اخرى،لذلك كان على رئيس المجلس محمد الحلبوسي اللجوء إلى تأجيل الجلسة، لكنه اشترط على النواب المعترضين التوصل لحل نهائي".





واضاف العقابي، أن "الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، وأن رئيس البرلمان اشترط حسم الخلافات حول الدوائر قبل موعد التصويت".





واوضح ، أن "يوم ١٠/١٠ سيكون الموعد الأخير،إذ أن المجلس سيصوت على قانون الانتخابات، سواءً اتفقوا النواب أم لم يتفقوا".





وأكد، أن "أصوات الناخبين لن تضيع، بسبب دمج الأقضية أو الوحدات الإدارية القريبة في بعضها"، مشيراً إلى "وجود بعض الكتل السياسية طالبت بدمج حي مقابل حي بعيد جدا"، مستبعداً "هذا الطرح، لأن كل وحدة إدارية ستدمج مع الوحدة الإدارية المجاورة لها، إذا كان عدد سكانه قليلاً".