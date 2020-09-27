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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 27 أيلول 2020 11:31 ص

ريال مدريد يفوز على "بيتيس" بثلاثية مقابل هدفين في الليجا

من المباراة
نجح ريال مدريد في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم، بالفوز على ريال بيتيس بثلاثة أهداف لهدفين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل لريال مدريد فالفيردي في الدقيقة 14، وإيمرسون لاعب بيتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وراموس من ركلة جزاء في الدقيقة 82، بينما سجل لبيتيس عيسى ماندي وكارفاليو في الدقيقتين (35 و37) على الترتيب.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند 6 نقاط في المركز الثاني.
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