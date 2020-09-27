النزاهة النيابية: البرلمان سيشرع بالاستضافات بعد زيارة الأربعين

حددت لجنة النزاهة النيابية، موعد بدء الاستضافات للوزراء والمسؤولين بعد زيارة الاربعين.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي إن “مجلس النواب سيشرع بعملية الاستضافات والاستجوابات بعد اكتمال زيارة الاربعين لافتا إلى إن “جدول الاستضافات سيتضمن وزير من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من المدراء العامين والمسؤولين.

وأضاف أن “الهدف من الاستضافة هو لتعجيل عملية الكشف عن الحقائق وعدم تسويفها بسبب البيروقراطية المعمول بها”، مبينا أن “الاستضافات ستتضمن مسوؤلين بوزارة الداخلية والصناعة وغيرها من الوزارات.