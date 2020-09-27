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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 أيلول 2020 11:10 ص

نائب عن تحالف القوى : خلافات الكتل السياسية أكبر من إمكانية التصويت على تكملة قانون الانتخابات

تصويت البرلمان
أكد النائب عن تحالف القوى العراقية  ثابت العباسي :" ان  خلافات الكتل السياسية اكبر من امكانية التصويت على تكملة قانون الانتخابات".

وقال العباسي في تصريح صحفي :" ان ماحصل  امس دليل واضح على عدم وصول الكتل السياسية الى توافق واضح لاختيار شكل الانتخابات المقبلة".

واضاف النائب عن محافظة نينوى :"  ليس سهلا الوصول الى توافق سياسي لاختيار الدوائر  ، لان كل كتلة سياسية تنظر للامر من زاوية  تختلف عن رؤية الكتل الاخرى ،والوصول الى التوافق الكامل بحاجة الى وقت" .

وكان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت  العاشر من الشهر المقبل.
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