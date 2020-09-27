نائب عن تحالف القوى : خلافات الكتل السياسية أكبر من إمكانية التصويت على تكملة قانون الانتخابات

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية ثابت العباسي :" ان خلافات الكتل السياسية اكبر من امكانية التصويت على تكملة قانون الانتخابات".



وقال العباسي في تصريح صحفي :" ان ماحصل امس دليل واضح على عدم وصول الكتل السياسية الى توافق واضح لاختيار شكل الانتخابات المقبلة".



واضاف النائب عن محافظة نينوى :" ليس سهلا الوصول الى توافق سياسي لاختيار الدوائر ، لان كل كتلة سياسية تنظر للامر من زاوية تختلف عن رؤية الكتل الاخرى ،والوصول الى التوافق الكامل بحاجة الى وقت" .



وكان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت العاشر من الشهر المقبل.