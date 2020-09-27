الاتحاد الكردستاني: ندعم الدوائر الانتخابية المتوسطة خلال الجلسة المقبلة

أكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور ، وجود توافق بشأن نظام الدوائر الانتخابية، مبينة ان الاتحاد يدعم الدوائر المتوسطة خلال الجلسة المقبلة.



وقالت غفور في تصريح ان " هناك توافقا بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، موضحة، ان الجلسة ستناقش الفقرة السادسة لاكمال تعديل قانون الانتخابات.

واضافت: ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب مع نظام الدوائر الانتخابية المتوسطة " 3 ـ 5"، مرجحة ان تضم كركوك 3 دوائر انتخابية.