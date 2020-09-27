الصجري: النظام البايومتري الرادع الوحيد للتزوير

أكد النائب علي الصجري، ان اعتماد النظام البايومتري هو الرادع الوحيد للتزوير في الانتخابات المبكرة المقبلة.

وقال الصجري في تصريح صحفي ، ان”إجراء انتخابات نيابية في حزيران القادم من دون تفعيل النظام البايومتري فقط واستكمال إجراءاته مما يضمن تحديد من يحق لهم الاقتراع حصرا وفق شروط النظام العامة ، سوف يؤدي الى عدم قيام اي انتخابات طبيعية ونظامية.

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