عضو بالقانونية النيابية : لا نستبعد تأجيل الانتخابات المبكرة

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم همزة ان تأجيل الانتخابات غير مستبعد في ظل وجود اشكالات متعددة ستعاني منها المفوضية بعد اقرار فقرة الدوائر المتعددة.

وقال همزة ، إن “الانتخابات القادمة ستجري وفق اطار لاول مرة يطبق في العراق وهو الدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة، اذا ما اقر من قبل مجلس النواب لكن بالمقابل الموضوع فيه الكثير من الاشكالات خاصة فيما يتعلق بالتعداد السكاني وملف الاقضية والنواحي جميعها ستزيد من تعقيد مهمة مجلس المفوضين.

وأضاف، أن “تأجيل موعد الانتخابات غير مستبعد اذا لم يتم حسم كل الاشكالات وفق التوقيتات الزمنية لكن اذا ما تم العودة للقانون السابق من ناحية ان المحافظة دائرة انتخابية واحدة سيتم اجراء الانتخابات بشكل اسرع لان الاشكالات ستكون اقل بكثير.

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