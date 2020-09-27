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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 أيلول 2020 10:59 ص

المالية النيابية تكشف عن وجود درجات وظيفية بموازنة 2020

أحمد الصفار
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود درجات وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020
وقال عضو اللجنة احمد الصفار ، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 يتضمن عدد من الدرجات الوظيفية ستطلق لبعض الوزارات”، لافتا إلى إن “مشروع القانون سيصل للبرلمان قريبا بعد إرجاعه للحكومة.
وأضاف أن “إرجاع الموازنة للحكومة حصل لإجراء بعض التعديلات التي تتعلق بالوضع المالي العام للبلاد”، مبينا أن ” هناك فقرات في الموازنة من صلاحيات السلطة التنفيذية ان تعدلها وهي خارجة عن مهام لجنة المالية.
وتابع أن “اللجنة تأمل بان يكون التوزيع عادلا للدرجات الوظيفية التي ستتضمنها موازنة 2020
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