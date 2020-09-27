علي التميمي: الدوائر المتوسطة.. تبقي على هيمنة الأحزاب الكبيرة وتبعد الكفاءات

أكد الخبير القانوني علي التميمي ان الدوائر المتوسطة.. تبقي على هيمنة الاحزاب الكبيرة وتبعد الكفاءات وممثلي الشعب الحقيقيين ".



وقال التميمي في بيان ان الفكرة في الدوائر المتوسطة تقوم على جعل المحافظات الكبيرة كبغداد والبصرة، ٤ دوائر ، والمحافظات الاصغر ٣ دوائر ثم الاصغر دائرتين " .



واضاف :" ان الدوائر المتوسطة..لا تختلف عن الدائرة الواحدة في الابقاء على هيمنة الاحزاب الكبيرة من حيث الدعاية والنفوذ والسيطرة ، وتبعد الكفاءات والممثلين الحقيقيين للشعب ، كما انها تبقي النفوذ العشائري والحزبي وحتى السلاح مع هذا التوسع والشمول وتقلل حظوظ المستقلين والتكنوقراط".



وتابع التميمي :" ان موضوع الدوائر المتوسطة لا يختلف ابدا عن الدائرة الواحدة ..فهو التفاف وتحول لا يخدم مطالب الناس".



وكان مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على الدوائر الانتخابية الى جلسة السبت ، العاشر من الشهر المقبل.