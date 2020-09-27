بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 27 أيلول 2020
آخر الأخبار
قانوني : الاتفاق مبدئيا على 83 دائرة انتخابية الرشيد : منح قروض تصل الى (40) مليون دينار لترميم الوحدات السكنية للموظفين الموطنه رواتبهم بدون كفيل ضبط عملة عراقية مزيفة بحوزة ايرانيين اثنين في السليمانية وفاة امين سر التدريب بوزارة الدفاع نتيجة مضاعفات كورونا الحكم بسجن أحد المدانين في قضيَّة أجهزة كشف المُتفجِّرات سائرون: الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات نائب عن الانبار : سنقف بقوة ضد وضع دوائر انتخابية وفق مقاسات خاصة واشنطن تهدد بتصفية قادة الميليشيات في العراق.. بومبيو لصالح: سنغلق السفارة وندمر كل مقرات المليشيات ريال مدريد يفوز على "بيتيس" بثلاثية مقابل هدفين في الليجا الصدر: لن نسمح أن يكون العراق مستعمرةً أجنبية لا شرقية ولا غربية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 أيلول 2020 10:53 ص

الدهلكي : البرلمان يعتزم استضافة الكاظمي بشأن هذا الملف شديد الخطورة

رعد الدهلكي
يعتزم مجلس النواب، استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة ملف النازحين وعدم إعادة الكثيرين منهم حتى الساعة.
وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، إنّ "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مجلس النواب، من أجل مناقشة قضية النازحين وعدم إعادة كثيرين منهم حتى الساعة، بالرغم من تحرير المدن كافة من تنظيم داعش الإرهابي".

وشدد الدهلكي، على ان "هذا الملف لن تجري المساومة عليه سياسياً، وستكون لنا مواقف حازمة تجاه الحكومة إذا لم تفعل شيئاً حقيقياً على أرض الواقع لضمان عودة سريعة وآمنة لجميع النازحين".
وأضاف ، أنّ "من أبرز الأسباب التي تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم حتى اللحظة، وجود إرادة سياسية تمنع تلك العودة، وسيطرة الجماعات المسلحة على تلك المناطق، واستغلالها اقتصادياً وانتخابياً".
ولفت، إلى ان "هناك مناطق، جرت فيها عمليات تغيير ديموغرافي منذ وقت طويل، ولهذا يمنع بعض النازحين من العودة إليها، كما أنّ بعض عقارات النازحين بيعت وجرى التلاعب فيها من قبل الأطراف المسلحة، المدعومة من بعض الجهات السياسية.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأحد، 27 أيلول 2020 11:17 ص
إقرأ ايضا
علي التميمي

قانوني : الاتفاق مبدئيا على 83 دائرة انتخابية 27 أيلول 2020 01:12 م

البرلمان العراقي

سائرون: الجلسة المقبلة ستحسم التصويت على الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات 27 أيلول 2020 12:58 م

كريم عفتان

نائب عن الانبار : سنقف بقوة ضد وضع دوائر انتخابية وفق مقاسات خاصة 27 أيلول 2020 12:55 م

صباح طلوبي العكيلي

النزاهة النيابية: البرلمان سيشرع بالاستضافات بعد زيارة الأربعين 27 أيلول 2020 11:12 ص

تصويت البرلمان

نائب عن تحالف القوى : خلافات الكتل السياسية أكبر من إمكانية التصويت على تكملة قانون الانتخابات 27 أيلول 2020 11:10 ص

ديلان غفور

الاتحاد الكردستاني: ندعم الدوائر الانتخابية المتوسطة خلال الجلسة المقبلة 27 أيلول 2020 11:06 ص

الصجري

الصجري: النظام البايومتري الرادع الوحيد للتزوير 27 أيلول 2020 11:04 ص

الوقف السني

المجمع الفقهي يرشح 6 أسماء لمنصب رئيس ديوان الوقف السني 27 أيلول 2020 10:58 ص

التعليقات