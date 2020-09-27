الدهلكي : البرلمان يعتزم استضافة الكاظمي بشأن هذا الملف شديد الخطورة

يعتزم مجلس النواب، استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة ملف النازحين وعدم إعادة الكثيرين منهم حتى الساعة.

وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، إنّ "الأيام القليلة المقبلة، ستشهد استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مجلس النواب، من أجل مناقشة قضية النازحين وعدم إعادة كثيرين منهم حتى الساعة، بالرغم من تحرير المدن كافة من تنظيم داعش الإرهابي".



وشدد الدهلكي، على ان "هذا الملف لن تجري المساومة عليه سياسياً، وستكون لنا مواقف حازمة تجاه الحكومة إذا لم تفعل شيئاً حقيقياً على أرض الواقع لضمان عودة سريعة وآمنة لجميع النازحين".

وأضاف ، أنّ "من أبرز الأسباب التي تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم حتى اللحظة، وجود إرادة سياسية تمنع تلك العودة، وسيطرة الجماعات المسلحة على تلك المناطق، واستغلالها اقتصادياً وانتخابياً".

ولفت، إلى ان "هناك مناطق، جرت فيها عمليات تغيير ديموغرافي منذ وقت طويل، ولهذا يمنع بعض النازحين من العودة إليها، كما أنّ بعض عقارات النازحين بيعت وجرى التلاعب فيها من قبل الأطراف المسلحة، المدعومة من بعض الجهات السياسية.