بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 27 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 27 أيلول 2020 09:39 ص

العثور على موظف أجنبي مقتولاً في مطار كركوك

مطار كركوك المدني
أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة موظف لدى الأمم المتحدة فلبيني الجنسية داخل مطار كركوك.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إنه تم العثور على جثة موظف فلبيني الجنسية يدعى رونالد سانتوس، يعمل لدى بعثة الأمم المتحدة داخل مطار كركوك.

وأشار، إلى أن الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين، فيما تم إرسال الأدلة الجنائية للكشف على ملابسات الحادث.
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