العثور على موظف أجنبي مقتولاً في مطار كركوك

أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة موظف لدى الأمم المتحدة فلبيني الجنسية داخل مطار كركوك.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إنه تم العثور على جثة موظف فلبيني الجنسية يدعى رونالد سانتوس، يعمل لدى بعثة الأمم المتحدة داخل مطار كركوك.



وأشار، إلى أن الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين، فيما تم إرسال الأدلة الجنائية للكشف على ملابسات الحادث.