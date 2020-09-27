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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 27 أيلول 2020 02:23 ص

تقرير.. لجنة للتحقيق في أعمال الحشد الإجرامية باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

الصدر يقوم بالدعوة للتحقيق والكاظمي يؤيده والحلبوسي

جاءت الدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر، للتحقيق في الهجمات على السفارات الدبلوماسية، ليفتح جرحا غائرا في الدولة العراقية. فقد كانت الدولة ممثلة في حكومة الكاظمي هى الاولى بالدعوة الى هذا المطلب أو تبنيه.
 ورغم أن الصدر واحدا من الذين خاضوا في دماء المتظاهرين في العراق، عبر ميليشيات القبعات الزرقاء وسرايا السلام ومواقفه في العام الماضي مسجلة كلها ضده، ألا أن الدعوة التي اطلقها، وتبناها الكاظمي نفسه وتبنتها أطراف سياسية عدة تؤكد أهميتها.


وكان قد دعا مقتدى الصدر، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية للدولة وبما يضر بسمعة العراق.
وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ندعو إلى تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلمانية للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية.
وأوضح أن على اللجنة أن تعلن، نتائج التحقيق للرأي العام ضمن سقف زمني محدد لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك.


ورحب الكاظمي، بدعوة الزعيم الشيعي وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ندعم المقترحات التي قدمها الصدر بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.
وأضاف، وفق تقرير جريدة العرب، نؤكد أن القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.


وأكد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، تأييده لمقترح زعيم التيار الصدري وقال  في تغريدة عبر تويتر، إن ما طرحه مقتدى الصدر من مبادرة بخصوص الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق ومستقبله، وما تتعرض له البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية، يعد خارطة طريق سديدة وواقعية.
وأضاف بدورنا نؤيد هذه المبادرة وندعمها، ودعا إلى تبنيها حكوميا وبرلمانيا وسياسيا، للحفاظ على سيادة مؤسسات الدولة وفرض القانون، وتجنيب البلاد منزلق المخاطر المجهولة.

وانتقد الصدر في تغريدة، بعض الفصائل المنضوية تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي الإرهابي، واتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقصف بالعراق، داعيا قادتها إلى النأي بالنفس عن هذه الأعمال.
من جانبها، أصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا، تبرأت فيه من أي عمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية.
وكانت كتائب حزب الله، العراق، الارهابية المرتبطة بإيران، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني مزعوم.
وبجانب كتائب حزب الله العراق جاءت العصائب الارهابية بقيادة الارهابي المجرم قيس الخزعلي لتؤيد اطلاقها الصواريخ والاعمال الاجرامية.
وشدد مراقبون، أن حالة الهلع في صفوف فصائل الحشد الشعبي الإرهابي جاءت بعد تهديد واضح من بومبيو، بسحق عصابات إيران ومن يناصرها إذا أقدمت على أفعالها مرة ثانية.
أ.ي

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