إيران تهاجم مطالب الاشراف الدولي الكامل على الانتخابات العراقية.. خبراء: اعتادت التزوير

مراقبون: لو لم تشرف الأمم المتحدة على كل مراحل العملية الانتخابية فإنها ستكون باطلة تماما وغير معترف بها



شن خبراء هجوما كاسحا، على صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد خامنئي، بعدما اعترضت على مطالب شعبية عراقية عارمة، بالاشراف الدولي على الانتخابات المقبلة في العراق.

وقال المراقبون، ان انتقادات "كيهان"، تثبت أن إيران اعتادت التزوير والتلفيق في الانتخابات. وقالوا ان استنادها للتصريحات التي خرجت من مكتب السيستاني , وتؤيد مطالب العراقيين بالاشراف الدولي على الانتخابات يؤكد نيتها العبث بمساعدة عصاباتها في الانتخابات المقبلة.



وكانت هاجمت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد، خامنئي، علي السيستاني، بقوة اليوم معتبرة أن دعوة مكتب السيستاني للأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو إعلان عن إفلاسه وعدم الثقة بالشعب والرهان على الأجانب!! وهى حجج سافرة ومكشوفة.

وقال رئيس تحرير الصحيفة المُتشدد، حسين شريعتمداري، إن طلب السيستاني – يقصد الذي خرج من مكتبه مممن يتكلمون باسمه فالرجل ميت- في اجتماعه منتصف أيلول الجاري سبتمبر، مع مبعوثة الأمم المتحدة للعراق، جينين بلاسخارت، من الأمم المتحدة الإشراف على الانتخابات البرلمانية، هو دليل على إفلاسه، وعدم الثقة بالشعب العراقي والرهان على الأجانب.



وأضاف، في افتتاحية الصحيفة، أن ما طلبه السيستاني لا يتناسب مع موقعه البارز في العراق، وأن الأمم المتحدة هي التي بحاجة إلى دعمه لتبرير أهليتها للإشراف على الانتخابات!!

مبينا أن الدعوة لا تنسجم مع مكانة العراق كدولة مستقلة نالت استقلالها وحريتها بالتضحيات.

ومضى شريعتمداري، في سيمفونية التزوير والمزاعم قائلا: نعتقد بقوة أن خطأ من قبل مكتب السيستاني قد وقع في نشره تقرير الاجتماع مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ومن المتوقع أن يصححوا ما ذكر في بيان مكتبه!!

أي أنهم يعترفون أن الرجل ميت ومكتبه هو من يدير الأمور.



في نفس السياق، صوّت مجلس النواب، على فقرة وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة بقانون الانتخابات المقترح، واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، لكنه أخفق في التصويت على الأمر الأهم المتعلق بنظام الدوائر الانتخابية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المجلس صوت أيضا على فقرة عدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان.

وأكدت أن المجلس صوت على فقرة تحديد معيار موحد لمحافظات العراق كافة، وعدم استثناء أي محافظة من المعيار المذكور، مشيرة إلى أن "المجلس صوت على فقرة الالتزام باعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط، تطبيقا لأحكام المادة 49 من الدستور".

واعتبر مراقبون، أن مجلس النواب أخفق في الأمر الأهم، حيث فشل في التصويت على نظام الدوائر الانتخابية، إذ لم تتفق القوى السياسية على التصويت لصالح الدوائر المتعددة أو العودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.

وتم تأجيل ذلك، إلى العاشر من الشهر المقبل.

وتتمحور خلافات الأحزاب السياسية، التي تدير أغلبها إيران، حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة لكل محافظة، وتمثل الدوائر الصغيرة والترشح المنفرد فرصة كبيرة أمام الشباب للتغيير السياسي وإنهاء سطوة الكتل التقليدية. وسيُعزز القانون في حال إقراره وصول الشخصيات المستقلة إلى البرلمان، وإنهاء أو تحجيم الكتل الكبيرة التي كانت تسيطر على المشهد الانتخابي، بفضل قانون الدوائر الكبيرة.

ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في يونيو2021 المقبل، في ظل قانون جديد للانتخابات.

ويحق لـ24.5 مليون شخص التصويت من بين نحو 38 مليون عراقي، علما أن عدد المقاعد البرلمانية التي تنافس عليها المرشحون 329، من بينها 83 للنساء و9 للأقليات.

وقال مراقبون، إن الأهم بعد اعتماد نظام الدوائر الانتخابية هو الطلب رسميا الاشراف الدولي على الانتخابات لأنه سيكون الضمانة، لأي تغييرات قادمة في العراق وسيكون ضمانة لمجىء حكومة معبرة عن الشارع العراقي.

أ.ي