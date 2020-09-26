إيران تعترف بالهزيمة والثمن الفادح للإرهاب..روحاني: خسرنا 150 مليار دولار جراء العقوبات

الريال الإيراني في الحضيض ومشكلة اقتصادية عويصة في طهران





جاءت تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لتؤكد على الهزيمة الثقيلة التي تكبدتها طهران جراء العقوبات الأمريكية من جانب إدارة الرئيس ترامب. بعدما قال روحاني علنا في تصريح نادر: خسرنا 150 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة علينا. منذ أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وقال في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي الإيراني، إن الإجراءات الأميركية أضرت بواردات البلاد من الأدوية وإمدادات الطعام، وفق المزاعم.



وأعلنت الولايات المتحدة، دفعة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووي الإيراني، بعد ساعات من تهديدها بعواقب على خلفية الرفض الأممي والدولي لإعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران.

وتقدمت واشنطن بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر المقبل، إلا أن مجلس الأمن الدولي رفض هذا الطلب.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية، توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضها عقوبات مشددة على ايران شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أنه فور إعلان الولايات المتحدة عن عودة العقوبات الدولية على إيران، سجل سعر صرف الدولار يوم الأحد الماضي، رقما قياسيا جديدا بارتفاع 2.5٪ إلى 273 ألف ريال للدولار.



وكان سعر صرف الدولار الأميركي 160 ألف ريال في بداية السنة التقويمية الإيرانية الحالية في 20 مارس/ آذار الماضي، لكنه وصل إلى 250 ألف ريال في أواخر يوليو.

ويعتقد المحللون، وفق تقرير للعربية، أن البنك المركزي غير قادر على تزويد السوق بالعملات الصعبة المطلوبة وهو ما يفسر الزيادة اليومية في أسعار العملات الأجنبية المختلفة في إيران.

يأتي هذا في ظل حظر جزء كبير من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية في الخارج، ويمكن لإيران استخدامها فقط لاستيراد السلع المصرح بها كالغذاء والدواء. كما أن هذا العام، ولأول مرة، تحول ميزان التجارة الخارجية الإيراني إلى مؤشر سلبي، ويبدو أنه لا يوجد أمل في تحسين احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وفرضت واشنطن، عقوبات على عدة مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت قاضياً قالت إنه ضالع في قضية المصارع إيراني أُعدم بحكم محكمة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية وسجون عادل آباد وأرومية ووكيل آباد، نقلاً عن رويترز. وأكدت واشنطن على التزامها "بمحاسبة من يحرم الشعب الإيراني من العدالة والحرية.

خبراء قالوا، إن عشرات المليارات التي خسرتها طهران أو بالأحرى نظام الملالي الإرهابي الحاكم هناك يؤكد له إنه سيدفع المزيد ما لم يتراجع عن تبني هذه السياسات الدموية الإرهابية في المنطقة.

أ.ي