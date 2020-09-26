بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 أيلول 2020 04:36 م

"حزب الله" الإرهابي يدخل الدولار الأمريكي المزور إلى الأسواق في لبنان وسوريا

حزب الله والدولار

ذكر حساب "منشق عن حزب الله" على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن "حزب الله" الإرهابي بدأ في إدخال الدولار الأمريكي المزور إلى الأسواق في لبنان وسوريا.

وأضاف الحساب في تغريدة على تويتر، "#حزب_الله الإرهابي بدأ بإدخال عملة الدولار الأمريكي المزور و ضخ كمية كبيرة من العملة السورية و اللبنانية المزورة في الأسواق وبين شبكات الصيرفة التابعة لـ #حزب_الشيطان في #لبنان و #سوريا".

يذكر أن حزب الله يسيطر على منظومة كاملة من محلات الصيرفة التي تتحكم بالمعروض من العملة الأجنبية وبأسعار الصرف، ما يعني أن تصريحات الزعيم نصر الله ما هي إلا مغالطات ولا تتضمن الحقيقة لما يحصل في الاقتصاد اللبناني وسط غياب الجهات التنظيمية.

وأشار مراقبون إلى أن حزب الله يضغط على البنوك من أجل الحصول على العملة الصعبة بأية طريقة كانت، والتي لا تخدمه فقط في لبنان إنما في سوريا أيضا، وأن ما يحصل من شح في سيولة العملة الصعبة حزب الله خلفها.

ويؤكدون أن الدولة والطبقة السياسية رهينة للتعاون مع حزب الله، حيث تتذرع الطبقة السياسية بسلاح حزب الله من أجل الاستمرار في فسادها، رغم أن موقف الشارع بات واضحا من هذا الأمر والمطلوب استعادة الدولة من الطبقة السياسية واسترداد السيادة.

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