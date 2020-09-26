نائب يدعو الكتل لأن تكون على مستوى المسؤولية بشأن قانون الانتخابات والموازنة

دعا النائب كاظم الصيادي، اليوم السبت، القوى السياسية إلى أن تكون على مستوى الوعي والمسؤولية بشأن قانون الانتخابات.



وقال الصيادي في مؤتمر صحفي، إن "القوى السياسية عليها أن تكون على مستوى الوعي والمسؤولية وان تكون فعلا ممثلة للمحافظات".



وأضاف، "أتمنى ان يكون استماع للأمانة العامة من القيادات العليا ومن اعضاء مجلس النواب الممثلين الحقيقيين لهذه المحافظات لتدارك ما يجري في كل الامور سواء على مستوى قانون الانتخابات او الموازنة وجميع الالتزامات وعلى مستوى التعامل بالمثل وان تكون فعلا رجالات دولة وممثلين لتلك المحافظات".



وتابع: "أما العشوائية والتخبط الذي نعيشه الأن وحركة التسقيط والضد النوعي والإزاحة فهي سيادة مرفوضة رفضا قاطعا ومطلقا ومن المعيب جدا أن نتكلم بهذا الموضوع".