الوائلي: تحرير الناشط المختطف سجاد العراقي سيتم في غضون أقلَ من 48 ساعة

أكد قائد شرطة المحافظة العميد حازم الوائلي، استمرارَ عمليات البحث عن الناشط المختطف سَجَّاد العراقي، مبيناً أن تحرير المختطف ، سيتم في غضون أقلَ من ثمانٍ وأربعين ساعة .



و قال مصدر أمني ، إن عملياتِ جهازِ مكافحة الإرهاب ، امتدت إلى مناطق وقرى نائية في ذي قار ؛ بحثاً عن الناشط المختطف .



وأشار إلى أنها تتم بالاشتراك مع قيادة شرطةِ ذي قار وأطرافَ عشائرية، ومعلناً انسحابَ أحدِ الأفواج ، بعد اليوم الأول للعمليات.