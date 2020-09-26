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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 أيلول 2020 03:05 م

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران.. وهزة أرضية بمصر

زلزال
قال التلفزيون الإيراني إن زلزالاً بقوة 5.2 درجة وقع في شمال شرق إيران على الحدود مع تركمانستان.
 
ولم يورد التلفزيون معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار محتملة جراء الزلزال الذي قال إنه هز منطقة بالقرب من مراوه تبه في إقليم جلستان.
وذكر أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
على جانب آخر، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث بمصر، مساء الجمعة، هزة أرضية بمنطقة البحر الأحمر، على بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة.
وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد إن الهزة وقعت في الساعة 10: 22: 33 مساء بتوقيت القاهرة، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، مؤكداً أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

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