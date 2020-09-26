بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 أيلول 2020 12:57 م

مشعان الجبوري يعلن إصابته بفايروس كورونا

مشعان الجبوري
أعلن القيادي بجبهة الإنقاذ والتنمية، مشعان الجبوري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وقال الجبوري، في تغريدة عبر "تويتر"، "اظهرت نتائج 3 مسحات بـ 3 مختبرات رصينة انني مصاب بكورونا".

وأضاف: "وبذلك يكون الفايروس قد نجح في التسلل الى جسدي رغم التحصينات التي احطت نفسي بها".

واختتم الجبوري تغريدته قائلاً:  "سأتصدى له متسلحاً بكل ما وفره الطب من أدوية وإيماني كبير باني سأهزمه".
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