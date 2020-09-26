مشعان الجبوري يعلن إصابته بفايروس كورونا

أعلن القيادي بجبهة الإنقاذ والتنمية، مشعان الجبوري، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا.



وقال الجبوري، في تغريدة عبر "تويتر"، "اظهرت نتائج 3 مسحات بـ 3 مختبرات رصينة انني مصاب بكورونا".



وأضاف: "وبذلك يكون الفايروس قد نجح في التسلل الى جسدي رغم التحصينات التي احطت نفسي بها".



واختتم الجبوري تغريدته قائلاً: "سأتصدى له متسلحاً بكل ما وفره الطب من أدوية وإيماني كبير باني سأهزمه".