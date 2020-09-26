أعلنت خلية الإعلام الامني عن القبض على 3 متهمين بتهم حيازة السلاح والمخدرات والسرقة في ميسان.



وقالت الخلية في بيان ان قوة من الفوج الرابع باللواء الرابع فرقة الرد السريع القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة ٢٤ اسلحة والثاني وفق احكام ٢٨ مخدرات، فيما القى الفوج الرابع في اللواء الاول في الفرقة ذاتها، القبض على مطلوب وفق أحكام المادة ٤٤٣ ق.ع في محافظة ميسان،.