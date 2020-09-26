الرافدين : التقديم على قروض ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم يكون عبر فروع المصرف ببغداد والمحافظات

أعلن مصرف الرافدين ان التقديم على قروض البناء والترميم للموظفين والمواطنين يكون عبر فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه : تم توجيه الفروع بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على قروض البناء والترميم المقدمة للموظفين والمواطنين" .
واشار الى ان: قروض البناء في قطعة ارض للموظفين والمواطنين تصل الى ٥٠ مليون دينار ، كذلك فان قروض الترميم وتاهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ ٥٠ مليون دينار في حين يتم منح المواطن ٣٠ مليون دينار ،داعيا المواطنين والموظفين الى مراجعة فروع المصرف للاستفادة منها.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه : تم توجيه الفروع بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على قروض البناء والترميم المقدمة للموظفين والمواطنين" .
واشار الى ان: قروض البناء في قطعة ارض للموظفين والمواطنين تصل الى ٥٠ مليون دينار ، كذلك فان قروض الترميم وتاهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ ٥٠ مليون دينار في حين يتم منح المواطن ٣٠ مليون دينار ،داعيا المواطنين والموظفين الى مراجعة فروع المصرف للاستفادة منها.