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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 أيلول 2020 12:45 م

مصرف الرشيد يمنح مهلة 3 أشهر لتسديد أقساط سلف الموظفين

أموال رواتب _0
أعلن مصرف الرشيد اليوم السبت عن منح فترة امهال (٣) اشهر لتسديد اقساط المستفيدين من سلف الموظفين .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف ان: تسديد الاقساط يبدأ من الشهر الرابع بعد استلام السلفه على ان تستقطع الفوائد فقط من دون القسط علما ان المصرف قرر سابقا منح الموظفين الموطنه رواتبهم لدى المصرف سلف تصل الى (١٠) ملايين دينار".
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أخر تعديل: السبت، 26 أيلول 2020 12:50 م
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