مصرف الرشيد يمنح مهلة 3 أشهر لتسديد أقساط سلف الموظفين

أعلن مصرف الرشيد اليوم السبت عن منح فترة امهال (٣) اشهر لتسديد اقساط المستفيدين من سلف الموظفين .



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف ان: تسديد الاقساط يبدأ من الشهر الرابع بعد استلام السلفه على ان تستقطع الفوائد فقط من دون القسط علما ان المصرف قرر سابقا منح الموظفين الموطنه رواتبهم لدى المصرف سلف تصل الى (١٠) ملايين دينار".