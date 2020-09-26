بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 أيلول 2020
آخر الأخبار
مشعان الجبوري يعلن إصابته بفايروس كورونا ذي قار تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات السعداوي: إجراء انتخابات مبكرة في حزيران المقبل "ضرب من الخيال" مصطفى أديب يعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق إيران سواريز يرد على ميسي: شكرا لك يا صديقي على كلماتك القبض على قيادي داعشي في محافظة كركوك اللامي: القوى السياسية اتفقت على توزيع المحافظات إلى أربع دوائر انتخابية حسين: تهديد بومبيو سيطيح برؤوس عدة في العراق الخالدي: الكاظمي ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة منذ أربعة أشهر لم يحقق أي إنجاز يذكر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 أيلول 2020 12:43 م

السعداوي: إجراء انتخابات مبكرة في حزيران المقبل "ضرب من الخيال"

عبد الهادي السعداوي

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، إن كلمة انتخابات مبكرة هي شيء غير صحيح وهي كلمة جدلية وغير جادة، وحتى الحكومة حين حددت موعد الانتخابات المبكرة في حزيران من العام المقبل فهي غير جادة في اختيار هذا الموعد.

وبين أن "أحد المعوقات التي تمنع إجراء الانتخابات بالموعد المحدد هو عدم وجود أرضية أمنية في المحافظات ولا يوجد استقرار أمني حتى نجري انتخابات".

وأضاف، أن "الأمر الآخر يرتبط بقانون المحكمة الاتحادية الذي نعتقد أن هناك صعوبات عديدة في تمريره، ودون هذا القانون فلا توجد محكمة اتحادية وهذا بدوره يؤدي إلى عدم وجود انتخابات لأنه لا يمكن اعتماد أية نتائج انتخابية دون مصادقة المحكمة الاتحادية عليها".

ولفت إلى أن "الأمر الآخر يرتبط بقانون الانتخابات وهناك جدل وخلافات كبيرة عليه، إضافة إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تخصيص أي أموال لمفوضية الانتخابات لاستكمال الإجراءات اللوجستية للانتخابات واستكمال إجراءاتها وتعاقداتها".

وتابع، "بحسب رأيي الشخصي فإن إجراء انتخابات مبكرة في حزيران من العام المقبل هو أمر مستبعد وضرب من الخيال ولا توجد هناك رؤية واضحة للعملية السياسية والأمنية في البلد واستقراره"، مشدداً على أننا "ندعم الموعد الذي حددته الحكومة وندعم الانتخابات المبكرة وليس لدينا رفض له بحال تذليل المعوقات، لكن إشكالنا على الدوائر المتعددة وعدم اعتماد البايومتري الحيوي لأن هذه الأمور سوف تخلق مشاكل كبيرة وصراعات

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
المالية النيابية

المالية النيابية: التغييرات ببنود موازنة 2020 ستشمل تخفيض حصة محافظات وزيادة أخرى 26 أيلول 2020 12:39 م

نصيف

نصيف تطالب وزير الصناعة بعدم الرضوخ لأية طلبات من سياسيين لتصدير الحصى إلى الكويت 26 أيلول 2020 12:37 م

مصطفى أديب

مصطفى أديب يعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية 26 أيلول 2020 12:35 م

زلزال

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق إيران 26 أيلول 2020 12:31 م

مفوضية الانتخابات

اللامي: القوى السياسية اتفقت على توزيع المحافظات إلى أربع دوائر انتخابية 26 أيلول 2020 11:48 ص

الكاظمي فوك

الخالدي: الكاظمي ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة منذ أربعة أشهر لم يحقق أي إنجاز يذكر 26 أيلول 2020 11:23 ص

مصطفى أديب

عاجل.. مصطفى أديب يعلن اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية 26 أيلول 2020 11:09 ص

قوات سوريا الديمقراطية"قسد"

قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة تمشيط عند الحدود السورية - العراقية بحثاً عن خلايا داعش 26 أيلول 2020 10:15 ص

التعليقات