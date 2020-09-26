السعداوي: إجراء انتخابات مبكرة في حزيران المقبل "ضرب من الخيال"

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، إن كلمة انتخابات مبكرة هي شيء غير صحيح وهي كلمة جدلية وغير جادة، وحتى الحكومة حين حددت موعد الانتخابات المبكرة في حزيران من العام المقبل فهي غير جادة في اختيار هذا الموعد.

وبين أن "أحد المعوقات التي تمنع إجراء الانتخابات بالموعد المحدد هو عدم وجود أرضية أمنية في المحافظات ولا يوجد استقرار أمني حتى نجري انتخابات".

وأضاف، أن "الأمر الآخر يرتبط بقانون المحكمة الاتحادية الذي نعتقد أن هناك صعوبات عديدة في تمريره، ودون هذا القانون فلا توجد محكمة اتحادية وهذا بدوره يؤدي إلى عدم وجود انتخابات لأنه لا يمكن اعتماد أية نتائج انتخابية دون مصادقة المحكمة الاتحادية عليها".

ولفت إلى أن "الأمر الآخر يرتبط بقانون الانتخابات وهناك جدل وخلافات كبيرة عليه، إضافة إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تخصيص أي أموال لمفوضية الانتخابات لاستكمال الإجراءات اللوجستية للانتخابات واستكمال إجراءاتها وتعاقداتها".

وتابع، "بحسب رأيي الشخصي فإن إجراء انتخابات مبكرة في حزيران من العام المقبل هو أمر مستبعد وضرب من الخيال ولا توجد هناك رؤية واضحة للعملية السياسية والأمنية في البلد واستقراره"، مشدداً على أننا "ندعم الموعد الذي حددته الحكومة وندعم الانتخابات المبكرة وليس لدينا رفض له بحال تذليل المعوقات، لكن إشكالنا على الدوائر المتعددة وعدم اعتماد البايومتري الحيوي لأن هذه الأمور سوف تخلق مشاكل كبيرة وصراعات