شنكالي يطالب الحكومة بوضع امتداد الانكماش الاقتصادي العالمي في حساباتها

طالب النائب السابق ماجد شنكالي، الحكومة بان تضع في حساباتها ان انكماش الاقتصاد العالمي سيمتد لفترة اخرى، لافتآ إلى انه يجب ان يكون الهدف من الموازنة تعظيم الايرادات لتسديد الرواتب والنفقات التشغيلية.

وقال شنكالي في تغريدة له عبر "تويتر"، ان "على الحكومة ان تعد موازنة عام 2021 وفق خطة مالية واقتصادية هدفها تعظيم الايرادات وتقليل النفقات للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي للعراق وليس فقط بيع النفط والاقتراض لتسديد الرواتب والنفقات التشغيلية.

واضاف انه "يجب ان تضع الحكومة في حساباتها ان انكماش الاقتصاد العالمي سيمتد لفترة اخرى.