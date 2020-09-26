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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 أيلول 2020 12:39 م

المالية النيابية: التغييرات ببنود موازنة 2020 ستشمل تخفيض حصة محافظات وزيادة أخرى

المالية النيابية
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن التغييرات ببنود موازنة 2020 ستشمل تخفيض حصة محافظات وزيادتها لأخرى

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، إن "بعض الكتل النيابية تعارض حجم الانفاق والعجز الكبيرين في الموازنة". 


وأوضح الصفار أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الانفاق العام كان 148 تريليون دينار وبالرغم من تخفيضه إلى 146 تريليون دينار إلا أنه يبقى مبلغا كبيرا، بينما بلغ العجز 81 تريليوناً وخفض الى 76 تريليوناً وهذا ايضا سيجد معارضة فقانون الادارة المالية المادة 6 الفقرة 4 ينص على ان لا يتجاوز العجز في الموازنة عن 3 بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي".


وأضاف مقرر اللجنة، أن "التغييرات في بنود المشروع ستشمل مناقلة التخصيصات بين المحافظات بتخفيض حصة بعضها وزيادتها لمحافظات أخرى لينسجم الانفاق مع ما تبقى من السنة الحالية".
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