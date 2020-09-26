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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 أيلول 2020 12:37 م

نصيف تطالب وزير الصناعة بعدم الرضوخ لأية طلبات من سياسيين لتصدير الحصى إلى الكويت

نصيف
طالبت النائبة عالية نصيف، وزير الصناعة والمعادن بعدم الرضوخ لأية طلبات من سياسيين لتصدير الحصى عبر منفذ صفوان الحدودي.

وقالت في بيان ان "إلحاح شركة البيادر البيضاء للمقاولات العامة وشركة سكب للتجارة العامة وقيامهما بتوسيط بعض السياسيين لغرض استحصال موافقة لتصدير الحصى والجلمود والسبيس عبر منفذ صفوان الحدودي مثير للريبة"، متسائلة "هل نفدت المواد التي تستخدمها الكويت في طمر ساحلها المقابل للعراق؟ وهل انجز طمر جزيرة فيشت العيج بالحصى لتشكيل جزيرة اصطناعية لتغيير معالم الحدود البحرية بعد اتفاقها مع بعض الساسة على حصر الحدود العراقية وتضييقها؟ أم أن حيتان الفساد في العراق تذكرت بأن هناك شيءا لم تسرقه وهو الحصى، فقد بقي الحصى فقط لم يُسرق؟ ".

وأضافت "في الوقت الذي نشيد فيه بجهود وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز في تطهير الوزارة من الفساد والسعي للنهوض بالصناعة الوطنية، نطالبه برفض طلبات هؤلاء بتصدير الحصى عن طريق الكويت وعدم الرضوخ لطلبات السياسيين بهذا الخصوص"، داعية "رئيس الوزراء الى التدخل وفتح تحقيق في القضية".
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