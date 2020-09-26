سواريز يرد على ميسي: شكرا لك يا صديقي على كلماتك

رد لويس سواريز لاعب منتخب برشلونة السابق على منشور عبر فيه زميله ليونيل ميسي عن استيائه للطريقة التي رحل بها عن نادي برشلونة .



كما عبر عن امتنانه لصداقتهم وما جمع بينهم وكتب ميسي على حسابه بموقع "إنستغرام"، الجمعة: "كنت تستحق أن ترحل كما أنت: واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، تفوز بالألقاب كعضو في الفريق وبشكل فردي" مرفقا كلامه بصور تجمعه مع المهاجم الأوروغواياني صاحب الـ33 عاما.



وجاء رد سواريز بعد بضع ساعات بالرغم من إنشغاله للخضوع لفحصه الطبي مع فريقه الجديد اتلتيكو مدريد الإسباني بقوله

"شكرا لك يا صديقي على كلماتك، وشكرا لكونك على ما أنت عليه، لما كنت عليه منذ اليوم الأول معي ومع عائلتي سأبقى دائما ممتنا لميسي الإنسان - المضحك والعاطفي - لأن الجميع يعرف ميسي اللاعب".



وتابع: "لا تنس ما قلته لك: استمر في الاستمتاع بما تفعله وإثبات أنك رقم واحد. ولا تدع اثنين أو ثلاثة أو أربعة أشخاص يشوهون العملاق الذي تمثله للنادي وعالم كرة القدم".



وختم سواريز بالقول: "أحبك كثيرا يا صديقي. وسنفتقدكم [ميسي وزوجته وأطفالهما الثلاثة]".