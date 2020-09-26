بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 أيلول 2020 12:01 م

القبض على قيادي داعشي في محافظة كركوك

اعتقال
أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القاء القبض قيادي داعشي في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان، أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد قادة داعش الإرهابية في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك".

وأوضحت أن "القيادي تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة منها عمل في ما يسمى رجال الطريقة النقشبندية الارهابي في عام ٢٠٠٧ وبعدها عمل في صفوف عصابات القاعدة في عام ٢٠٠٩ ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين و شغل منصب امر مفرزة عسكرية واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وقد برز دورة في عام ٢٠١٤ بمنصب ما يسمى امر كتيبة الصديق قاطع صلاح الدين ولاية العراق في عصابات داعش الإرهابية".

وبينت أن "الإرهابي من عائلة داعشية لدية اثنين من أخوته ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابي وقد تم إيداعه التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
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