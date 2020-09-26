بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 أيلول 2020 11:48 ص

اللامي: القوى السياسية اتفقت على توزيع المحافظات إلى أربع دوائر انتخابية

مفوضية الانتخابات
قال رئيس الدائرة الانتخابية الاسبق عادل اللامي، إن القوى السياسية المختلفة اتفقت على أن توزع المحافظات إلى أربع دوائر انتخابية ضمن الجلسات المقبلة.

وأضاف أن الدائرة الانتخابية يجب أن تكون فردية أي  لكل نائب دائرة انتخابية وتوزع الدوائر على عدد مقاعد مجلس النواب.

وأوضح اللامي، أن تلك التوجهات السياسية تخالف رأي المرجعية والمتظاهرين بشأن الدوائر وحرية اختيار الأفضل في الانتخابات لإحداث تغيير.
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