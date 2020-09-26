حسين: تهديد بومبيو سيطيح برؤوس عدة في العراق

أكد المحلل والخبير السياسي، باسل حسين، أن تهديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيطيح برؤوس عدة في العراق.



وقال حسين في تدوينة له، إن "وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في رسالة تخلو من الدبلوماسية ولا تقبل التأويل : (صبرنا قد نفذ)".



وأوضح "هي عبارة حملت كل معاني التهديد الجدي الذي سيطيح برؤوس عدة ويترك العراق للفوضى العارمة، وشمل جميع الفاعلين في العراق. وهو ما يفسر ( المراكض والرديم)".

