الخالدي: الكاظمي ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة منذ أربعة أشهر لم يحقق أي إنجاز يذكر

قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة منذ أربعة أشهر لم يحقق أي إنجاز يذكر رغم الدعم الدولي والسياسي.



وأضاف أن الحكومة و منذ أربعة أشهر لم تشهد أي إنجاز للحكومة الحالية وليس هناك رؤية اقتصادية، مشيرا إلى أن هناك نقصا في الرواتب الشهرية تصل الى ثلاثة مليارات دولار.



وتابع الخالدي، أن أغلب القروض التي تمت الموافقة عليها كانت لسد الرواتب، لافتا إلى أن الحكومة الحالية حكومة قرض لا حكومة إصلاحات او موارد اخرى.



وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك محاسبة للحكومة بعد مرور 100 يوم وكذلك لتأخر تسديد الرواتب بعد أربعين يوما وأن الواجب الاخلاقي لمجلس النواب ان تحاسب الحكومة على تأخر رواتب الموظفين يوما واحدا.