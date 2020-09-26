بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 26 أيلول 2020
آخر الأخبار
مشعان الجبوري يعلن إصابته بفايروس كورونا ذي قار تسجل 225 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات السعداوي: إجراء انتخابات مبكرة في حزيران المقبل "ضرب من الخيال" مصطفى أديب يعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق إيران سواريز يرد على ميسي: شكرا لك يا صديقي على كلماتك القبض على قيادي داعشي في محافظة كركوك اللامي: القوى السياسية اتفقت على توزيع المحافظات إلى أربع دوائر انتخابية حسين: تهديد بومبيو سيطيح برؤوس عدة في العراق الخالدي: الكاظمي ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة منذ أربعة أشهر لم يحقق أي إنجاز يذكر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 26 أيلول 2020 11:16 ص

"واشنطن بوست": أمريكا تدرس وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب

عبد الملك الحوثي وتحرير الحديدة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "تدرس جديا" اتخاذ إجراءات جديدة ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، ومن ضمن هذه الإجراءات إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن الإدارة تقوم حاليا بدراسة هذا القرار من ناحية قانونية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أو فرض المزيد من العقوبات عليها.

وقال مسؤول أميركي كبير، إن من بين الخيارات المطروحة تسمية قادة في الميليشيات المسلحة "إرهابيين عالميين".

وبينت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأميركية فضلت عدم الرد عند توجيه السؤال لها حول عزم إدارة ترامب اعتبار ميليشيات الحوثي إرهابية.

وقبل عامين أجلت إدارة ترامب تصنيف الحوثيين لأسباب عدة، أبرزها خشيته عرقلة الجماعة وصول المساعدات للمدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها باليمن، بالإضافة إلى إمكانية تعقيد التوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اليمنية حينها.

وتأتي هذه المداولات في إطار محاولة واشنطن عزل الجماعة الموالية لإيران، بحسب "واشنطن بوست"، خاصة مع سعي إدارة ترامب إلى تمديد حملة "الضغط الأقسى" ضد النظام الإيراني.

كما أنها تأتي في ظل تضاءل فرص التوصل إلى حل سياسي في اليمن، كما أن الصراع هناك يزداد تفاقما، وهو ما يعزز نفوذ طهران.

وفي حال تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا، فسيكون تقديم الدعم للحوثيين أمرا غير قانوني، وسيحظر على عناصرها السفر إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تجميد الأصول المالية للجماعة.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن مسؤولون كبار عن خطوات جديدة لمنع وصول إيران إلى الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية الأخرى، وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن استمرار واشنطن في فرض العقوبات الدولية على إيران.

ويضع إدراج ميليشيات الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية، إدارة ترامب في موقف أكثر صرامة تجاه إيران.

وقال مسؤول أميركي كبير، إن السلطات تسعى إلى إجراء مراجعة قانونية واستخبارية لتحديد ما إذا كانت ميليشيات الحوثي تنطبق عليها صفة المنظمة الإرهابية.

وأضاف: "أعتقد أن الحقائق تغيرت منذ آخر مرة أجروا فيها المراجعة، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من المعلومات الاستخبارية المقنعة التي قد تدعم التصنيف".

وكانت الولايات المتحدة قد أجرت مراجعة عام 2019، أدت إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.

ويقول مسؤولون غربيون إن إيران زادت بشكل مطرد من دعمها للحوثيين، وقدمت المزيد من الصواريخ والطائرات بدون طيار والمساعدات على الأرض.

وقال المسؤول إن أحد الأسباب التي ستؤدي إلى إدراج ميليشيات الحوثي في قائمة الإرهاب هو علاقتها مع الحرس الثوري الإيراني.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
طائرة إيرانية

بسبب تهالك الأسطول .. طائرة ركاب إيرانية تهبط في الشارع ولا معلومات عن إصابات 26 أيلول 2020 03:26 م

طائرات اف 35

بلومبرغ: الإمارات طلبت رسميا شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية بعد توقيع اتفاق السلام 26 أيلول 2020 03:13 م

زلزال

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران.. وهزة أرضية بمصر 26 أيلول 2020 03:05 م

العراق-يوافق-على-زيادة-الطاقة-الإنتاجية-للنفط

وكالة أمريكية: المنتجون في منظمة أوبك منحوا العراق مزيدا من الوقت لتنفيذ تخفيضاته 25 أيلول 2020 02:47 م

العقوبات الامريكية على ايران

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوقية 25 أيلول 2020 02:25 م

اشتباكات حكومة الوفاق

اشتباكات بين مليشيات "الوفاق" الليبية شرقي طرابلس 25 أيلول 2020 01:33 م

1-157-1200x675

قتلى في تحطم طائرة لتهريب المخدرات في جواتيمالا‎ 25 أيلول 2020 12:18 م

بومبيو

بومبيو يزور اليونان الأسبوع المقبل لدعمها في مواجهة تركيا 25 أيلول 2020 11:32 ص

التعليقات