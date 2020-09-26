قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة تمشيط عند الحدود السورية - العراقية بحثاً عن خلايا داعش

شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مدعومة بطيران التحالف الدولي، حملة تمشيط للبادية الشمالية الشرقية لمحافظة دير الزور عند الحدود السورية - العراقية؛ بحثاً عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي النشطة في تلك المنطقة.

يأتي ذلك لقطع نقاط التهريب التي تستخدمها خلايا التنظيم للتنقل بين سوريا والعراق بشكل مستمر، بحسب ما ذكر المرصد السوري.

يذكر أن خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، ازداد نشاطها في الآونة الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في عموم ريف دير الزور؛ من خلال تنفيذها عمليات اغتيال واسعة، استهدفت مدنيين وعناصر ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.