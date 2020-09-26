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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 أيلول 2020 09:43 ص

القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم إرهابية في كركوك وبابل

اعتقال-1
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على مطلوبين اثنين  للقضاء في قضايا إرهابية في كركوك وبابل.

وقالت المديرية في بيان " انه"وفق معلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع قوة أمنية مشتركة القبض على أحد العناصر الإرهابية، وذلك من خلال تواجدة داخل حقل للدواجن في مركز محافظة كركوك، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب من محكمة تحقيق كركوك.
واضافت ان" مفارز مديرية استخبارات وامن بابل  القت القبض على متهم مطلوب للقضاء مدخل ناحية الإسكندرية.
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