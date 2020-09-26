مسؤول بديالى: 70 % من وفيات كورونا لمصابين أعمارهم تجاوزت الـ 60 سنة

اكد عضو لجنة الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون بان 70% من وفيات مصابي كورونا هي لمصابين اعمارهم فوق الـ60 سنة ويعانون من امراض مزمنة.

وقال سعدون انه” خلال الاشهر 7 الماضية سجلت ديالى اكثر من 200 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بشكل رسمي منها 70% منها هم لمصابين اعمارهم فوق الـ60 عاما يعانون بالاساس من امراض متعددة منها العجز الكلوي والذبحة الصدرية والضغط والسكر بالاضافة الى ان نسبة ليست قليلة من الحالات تصل وهي متاخرة وفي وضع حرج للغاية تكون نسبة انقاذهم اقل من 50بالمائة .

واضاف سعدون ، ان “ا نخفاض الاصابات بين فترة واخرى لايعكس انحسار الفيروس او اختفاء ضراوته بل هو بالاساس عبارة عن موجة تاخذ بالارتفاع بعض الوقت ثم تعاود الانخفاض وليس لها نسق ثابت في اتجاه معين.



واشار الى ان” نسبة التزام الاهالي بالارشادات الوقائية تتراوح من 5-10% مبينا ان الفيروس انتشر في المجتمع ولو كان هناك التزام في بادى الامر لما وصلنا الى تسجيل الاعداد الكبيرة على مستوى البلاد بشكل عام.