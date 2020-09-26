القانونية النيابية: المشاكل مستمرة بشأن الدوائر المتعددة والمفوضية غير قادرة على الانتخابات

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم حمزة، أن المفوضية العليا للانتخابات اقرت بانها ستواجه مشاكل كبيرة في حال اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة، مبينا ان الازمة مستمرة بشان الدوائر المتعددة.



وقال حمزة " ان "المفوضية العليا للانتخابات وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية، اقرت بانها ستواجه مشاكل كبيرة في إجراء الانتخابات في حال تم اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة"، مبيناً أن "المفوضية امامها مهمة صعبة وهي بحاجة الى دعم وتعاون البرلمان والكتل السياسية لإنجاح العملية الانتخابية.



واضاف أن "الانتخابات المبكرة لا يمكن اجراءها وفق القانون الجديد وان المفوضية ستفشل بسبب غياب التعداد السكاني والتداخل الجغرافي لبعض الاقضية والنواحي بالإضافة الى المناطق المختلف عليها.