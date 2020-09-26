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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 أيلول 2020 09:34 ص

خبير اقتصادي: الموازنة لا يمكنها تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين

الخبير الاقتصادي ملاذ الامين
أكد الخبير في الشان الاقتصادي  ملاذ الامين ،ان الموازنة العراقية لايمكنها  سد النفقات التشغيلية / رواتب الموظفين والمتقاعدين/  للاشهر المقبلة.

وقال الامين ان " الازمة المالية التي يمر بها العراق هي ليست ازمة للعراق وحده وانما ازمة سيطرت عليها كورونا وتمر بها اغلب الدول العالمية لكن درجة هذه الازمة تتفاوت من دولة الى اخرى وتعتمد على حسن التخطيط المالي لادارة الموارد المالية واغلب الدول عندما تضع  موازنتها للاعوام المقبلة تضع في حسابها نسبة 1% تجمع لسنوات عدة لتكون كافية  لمواجهة الازمات مثل الحروب والكوارث ، مشيرا الى ان العراق لم يكمن لديه تخطيط لوضع موازنة احتياطية من ضمن الموازنات السابقة وهو يعد سوءا في التخطيط المالية لاموال البلد ".

واضاف : للاسف المشرعون لموازنة العراق لم يضعوا هذه النسبة في الموازنات السابقة لذلك ان العراق لم يكن مستعد لمواجهة اي كارثة كانت بسيطة ، مؤكدا ان الموازنة العراقية لايمكن ان تسد النفقات التشغيلية من ضمنها رواتب الموظفين والمتقاعدين للاشهر المقبلة ".
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