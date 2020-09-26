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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 أيلول 2020 09:28 ص

نائب: نتائج التحقيق بعقود الكهرباء ستعرض الأسبوع المقبل

علي اللامي
أكد عضو لجنة تحقيق عقود الكهرباء النائب علي اللامي، أن نتائج التحقيق بعقود الكهرباء ستعرض الأسبوع المقبل.

وقال اللامي، إن "اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بعقود الكهرباء مستمرة في عملها ولم تتوقف"، لافتا إلى أن "عمل اللجنة كبير لأن ملفات وزارة الكهرباء كثيرة وكبيرة وتم عقد أربع إلى خمس جلسات ولقاءات بخصوص هذا الموضوع مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء وكذلك أربع جلسات مع هيأة النزاهة".


وأضاف، أنه "تم إرسال جميع العقود من العام 2015 وهذه العقود تحتاج إلى فنيين لتثبت الخلل وهدر المال العام فيها وهناك توصيات ونتائج من قبل اللجنة ستعرض في الأسبوع المقبل".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أعلن في تموز الماضي عن تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي للنظر في عقود وزارة الكهرباء.
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