كتلة الرافدين النيابية ترجح تمرير نظام الدوائر الوسطية

رجحت كتلة الرافدين النيابية، ، تمرير نظام الدوائر الوسطية داخل قبة البرلمان.

وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا في تصريح صحفي، " اليوم السبت هو الموعد لمناقشة وإنضاج الصيغة النهائية لطبيعة الدوائر الانتخابية".

وأضاف أن " قسما من أعضاء مجلس النواب ما زالوا يصرون على الدائرة الانتخابية الواحدة, بمعنى كل محافظة تمثل دائرة واحدة, وآخرون يشددون على ضرورة إجراء الانتخابات بطريقة الدوائر المتعددة, فضلا عن مطالبة بعض النواب بالدوائر الوسطية".

وأشار إلى أن "نظام الدوائر الوسطية سيكون الخيار الأفضل والذي سيتم اختياره وتمريره من قبل الجميع, باعتباره الأبسط والأسهل تنفيذا"، مبينا أن "الدوائر الصغيرة لن تتمكن من ضمان حصة المرأة، لكن في حال كانت الدائرة تتكون من أربعة فما فوق فعلى الأقل تكون حصة واحدة من الأربعة للمرأة".

وتابع كنا، أنه "لا توجد علاقة لعدد الدوائر بحصة الأقليات".