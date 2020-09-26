الاتحاد الوطني: مستمرون في تقرير المصير رغم ضياع أمل الاستقلال بعد الاستفتاء

أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي استمرار جهود الاتحاد الوطني الكردستاني نحو حق تقرير المصير.

وقال شيخ جنكي بمناسبة الذكرى الثالثة لاستفتاء اقليم كردستان: ان "2017/9/25 هو اليوم الذي تمت التضحية فيه بمصير شعب كردستان ومكاسبه بسبب تحليلات خاطئة لعدد من السياسيين الجهلاء".

واضاف: انه "ورغم فشل الاستفتاء وضياع امل شعب كردستان بالاستقلال.. الا ان جهود الاتحاد الوطني الكردستاني، مستمرة صوب حق مشروع في تقرير المصير".

Copy أخبار متعلقة لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة