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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 26 أيلول 2020 09:20 ص

الاتحاد الوطني: مستمرون في تقرير المصير رغم ضياع أمل الاستقلال بعد الاستفتاء

لاهور شيخ جنكي
أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي استمرار جهود الاتحاد الوطني الكردستاني نحو حق تقرير المصير.
وقال شيخ جنكي بمناسبة الذكرى الثالثة لاستفتاء اقليم كردستان: ان "2017/9/25 هو اليوم الذي تمت التضحية فيه بمصير شعب كردستان ومكاسبه بسبب تحليلات خاطئة لعدد من السياسيين الجهلاء".
واضاف: انه "ورغم فشل الاستفتاء وضياع امل شعب كردستان بالاستقلال.. الا ان جهود الاتحاد الوطني الكردستاني، مستمرة صوب حق مشروع في تقرير المصير".
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