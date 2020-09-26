مستشار رئيس الوزراء يحدد شروط الإشراف الدولي على الانتخابات

حدَّد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي، ، شروط الإشراف الدولي على الانتخابات.

وقال الهنداوي، إن "هناك تقريباً مطالبات واسعة، وهناك توافق على ضرورة وجود إشراف دولي على الانتخابات المبكرة المقبلة"، لافتاً إلى أنه "يجب الاتصال بالأمم المتحدة لمناقشة هذا الموضوع بشروط الأول منها أن يكون هذا الإشراف فعالاً في هذا المجال، وليس مجرد وجود دولي غير فاعل، وثانياً أن يحافظ على سيادة العراق، وهذا الشرط أساسيٌّ.



وأضاف أن "هناك آليات وتجارب مختلفة تسمح بإجراء انتخابات يشارك فيها المجتمع الدولي بشكل جيد لضمان نزاهتها، ولضمان شفافيتها، وأيضاً لضمان أن تراعي الانتخابات المعايير الدولية.



وأشار إلى أنه "ليس هناك خلاف أو جدل بين الحكومة والبرلمان في قضية موعد الانتخابات، وهناك آراء مختلفة لدى الكتل السياسية وكلها تتفق على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في موعد مقارب أو الموعد الذي تم الإعلان عنه"، مؤكداً أن "إجراء الانتخابات يحتاج إلى توفير الشروط الأساسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، ومجلس النواب متعاون جداً في هذه المسألة، لذلك تم استدعاء البرلمان لعقد جلسة خاصة اليوم السبت لحسم هذا القانون.