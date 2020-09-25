البجاري : نجمع تواقيع نواب لالزام الحكومة بضمان حقوق العقود والمحاضرين والأجور اليومية







اكدت النائب عن محافظة البصرة زهرة حمزة البچاري " ان مجلس النواب حريص على ضمان حقوق العقود والمحاضرين والأجور اليومية وإدراج مادة تلزم الحكومة بتطبيق قرار 315 لسنة 2019 " لافتة الى توفير التخصيص المالي للعقود.



واشارت البچاري في تصريح صحفي " الى تجميع تواقيع نواب لضمان إدراج مادة تلزم الحكومة بتطبيق قرار 315 لسنة 2019 وتوفير التخصيص المالي لهم إنصافا لحقوقهم المشروعة .فضلا عن شمول المضحين من الجرحى والمعاقين من ملاك وزارة الدفاع بمخصصات المناطق الساخنة .



واوضحت أن ضمان حقوق العقود والمحاضرين والأجور اليومية في مختلف الوزارات يهم شريحة واسعة من أبناء الوطن ويساهم في القضاء على البطالة وضمان مستقبل الآلاف المواطنين .



وتابعت البجاري" ان أعضاء مجلس النواب يسعون لضمان حقوق واستحقاقات العقود والأجور اليومية وسيتم إدراج الطلب في مناقشات الموازنة والسعي لتفعيل القرار .