بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 25 أيلول 2020
آخر الأخبار
أمانة مجلس الوزراء تطلق مشروعاً يحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات تسجيل حالتي وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ديالى اليوم السفير أحمد نايف يؤكد تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية فى جميع المجالات الصحة تعلن تسجيل 4593 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق العاني: المرة الوحيدة التي رصدت ميزانية للثقافة سرقها حرامية بغداد العراق يعلن وقف رحلاته الجوية إلى إيران التجمع الجمهوري: الفاسدون من الأحزاب الموالية لإيران في العراق اقتربت مغامرتهم من نهايتها السلطات الأمنية تواجه استهداف القوات الأجنبية.. الكاظمي يأمر بإغلاق مكاتب الميليشيات بمطار بغداد وكالة أمريكية: المنتجون في منظمة أوبك منحوا العراق مزيدا من الوقت لتنفيذ تخفيضاته الصحة: استمرار تسجيل الإصابات بكورونا في العراق مؤشر خطير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 25 أيلول 2020 05:12 م

أمانة مجلس الوزراء تطلق مشروعاً يحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات

encumeni_wezirani_iraq
أمانة مجلس الوزراء تطلق مشروعاً يحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات




أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع نظام إدارة الوثائق الوطني المركزي الذي سيحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح  صحفي إن "الأمانة العامة، أطلقت مشروع نظام إدارة الوثائق الوطني المركزي، بعد الانتهاء من ربطها بالوزارات كافة، بنظام الشبكة الوطنية الحكومية المؤمنة، بجهد ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارة الاتصالات".

واكد ان "المشروع سيتيح تداول الوثائق الرسمية في ما بين الأمانة العامة والوزارات، والوزارات في ما بينها إلكترونياً، وانتفاء الحاجة لتداول البريد الورقي".

واضاف ان "النظام سينعكس إيجاباً على مراحل تداول الوثائق الرسمية، حيث سيختزل الوقت ويسهم في القضاء على عمليات الفساد التي قد تحصل"، لافتا الى ان "الشبكة مؤمنة من الاختراق وفق النظام المعد لإنشائه".

وأوضح، أن "المرحلة الثانية ستتضمن ربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، ودخولها ضمن المشروع خلال الأشهر المقبلة، ليكتمل نظام تداول الوثائق إلكترونياً، لجميع مؤسسات الدولة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
thumbs_b_c_c015db495103c4950a84cba06234403d

تسجيل حالتي وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ديالى اليوم 25 أيلول 2020 04:36 م

مصر والعراق

السفير أحمد نايف يؤكد تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية فى جميع المجالات 25 أيلول 2020 04:23 م

الخطوط-الجوية-العراقية

العراق يعلن وقف رحلاته الجوية إلى إيران 25 أيلول 2020 03:32 م

سعد الجنابي

التجمع الجمهوري: الفاسدون من الأحزاب الموالية لإيران في العراق اقتربت مغامرتهم من نهايتها 25 أيلول 2020 03:25 م

فاضل جابر

نائب: عدم إقامة التعداد السكاني يشكل مشكلة عند إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر 25 أيلول 2020 01:33 م

اجتماع عمان

بعد خطوة الإمارات والبحرين .. الاجتماع العربي الأوروبي في عمان يدعو لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية 25 أيلول 2020 01:29 م

المالية النيابية

اللجنة المالية النيابية : ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل 25 أيلول 2020 01:07 م

عبد-الحسين-الهنداوي

الهنداوي: حكومة الكاظمي مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها 25 أيلول 2020 12:17 م

التعليقات