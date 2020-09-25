بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 25 أيلول 2020
آخر الأخبار
أمانة مجلس الوزراء تطلق مشروعاً يحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات تسجيل حالتي وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ديالى اليوم السفير أحمد نايف يؤكد تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية فى جميع المجالات الصحة تعلن تسجيل 4593 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق العاني: المرة الوحيدة التي رصدت ميزانية للثقافة سرقها حرامية بغداد العراق يعلن وقف رحلاته الجوية إلى إيران التجمع الجمهوري: الفاسدون من الأحزاب الموالية لإيران في العراق اقتربت مغامرتهم من نهايتها السلطات الأمنية تواجه استهداف القوات الأجنبية.. الكاظمي يأمر بإغلاق مكاتب الميليشيات بمطار بغداد وكالة أمريكية: المنتجون في منظمة أوبك منحوا العراق مزيدا من الوقت لتنفيذ تخفيضاته الصحة: استمرار تسجيل الإصابات بكورونا في العراق مؤشر خطير
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 25 أيلول 2020 04:23 م

السفير أحمد نايف يؤكد تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية فى جميع المجالات

مصر والعراق
التقى عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، السفير أحمد نايف، سفير العراق بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال البناء والتعمير للدولة العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن الجزار أشار إلى حرص مصر على التعاون مع أشقائها بالعراق، ويتم حالياً التنسيق على المستوى الوزاري بين الحكومتين، وسيتم قريباً دعوة مجموعة من الوزراء بالحكومة العراقية لزيارة مصر، ومتابعة المشروعات التنموية المختلفة التي تم ويجرى تنفيذها فى ربوع الدولة المصرية، وتحديد آليات وسبل التعاون والمشاركة فى إعادة إعمار العراق، وتنفيذ المشروعات المختلفة التي يحتاجها أشقاؤنا بالعراق.

ورحب الجزار، بالتعاون المشترك بين الجانبين فى جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية فى مجال البنية الأساسية، وفى مجال إنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث إن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال، من خلال قيامها بتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بالمشروع القومى العملاق "الإسكان الاجتماعي".

وأوضح أن التعاون المصري مع الجانب العراقي لن يقتصر على الدعم الفني فى البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية فى تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها، وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية تمد أيديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، وشركات المقاولات المصرية أصبحت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بأعلى جودة وأقل تكلفة، وفى أسرع وقت ممكن، متمنياً للعراق أن تعود إلى سابق عهدها، وأن ينعم أهلها بالأمن والإزدهار.

من جانبه، توجه السفير أحمد نايف، سفير العراق بالقاهرة، بالشكر لوزير الإسكان على حسن الاستقبال، ونقل تحيات الحكومة العراقية للدولة المصرية، وتحيات وزيرة الإسكان العراقية للدكتور عاصم الجزار، متمنياً لمصر مزيداً من التقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تقوية العلاقات الثنائية بينهما.

وأبدى السفير أحمد نايف تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية فى جميع المجالات، معرباً عن أمله فى نقل التجارب والخبرات المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية للدولة العراقية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالعراق، حيث إن العراق حالياً به عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
encumeni_wezirani_iraq

أمانة مجلس الوزراء تطلق مشروعاً يحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات 25 أيلول 2020 05:12 م

thumbs_b_c_c015db495103c4950a84cba06234403d

تسجيل حالتي وفاة و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ديالى اليوم 25 أيلول 2020 04:36 م

الخطوط-الجوية-العراقية

العراق يعلن وقف رحلاته الجوية إلى إيران 25 أيلول 2020 03:32 م

سعد الجنابي

التجمع الجمهوري: الفاسدون من الأحزاب الموالية لإيران في العراق اقتربت مغامرتهم من نهايتها 25 أيلول 2020 03:25 م

فاضل جابر

نائب: عدم إقامة التعداد السكاني يشكل مشكلة عند إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر 25 أيلول 2020 01:33 م

اجتماع عمان

بعد خطوة الإمارات والبحرين .. الاجتماع العربي الأوروبي في عمان يدعو لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية 25 أيلول 2020 01:29 م

المالية النيابية

اللجنة المالية النيابية : ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل 25 أيلول 2020 01:07 م

عبد-الحسين-الهنداوي

الهنداوي: حكومة الكاظمي مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها 25 أيلول 2020 12:17 م

التعليقات