الصحة تعلن تسجيل 4593 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل حالات تعافٍ من فيروس كورونا مقاربة للإصابات الجديدة في عموم مناطق ومدن البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونشرت الوزارة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق إذ سجلت تماثل 4505 مصابا للشفاء التام.



ونوهت الوزارة إلى تسجيل 4593 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى وفاة 68 مريضا بالوباء.



وبحسب الموقف الوبائي فإن عدد الاصابات الكلي بلغ 341699، وعدد الحالات التي تحت العلاج 59566، عدد الحالات الراقدة تحت العناية المركزة 553، حالات الوفيات الكلي: 8867.

