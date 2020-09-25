العاني: المرة الوحيدة التي رصدت ميزانية للثقافة سرقها حرامية بغداد

استغرب النائب ظافر العاني، "معاداة العراق للثقافة"، مبيناً أنه في المرة الوحيدة التي رصدت ميزانية للثقافة سرقها "حرامية بغداد".



وقال العاني في تغريدة على حسابه في تويتر: "لم أسمع عن حكومة تعادي الثقافة كما في العراق فلا ميزانية تذكر ولا قامة ثقافية تأمن على نفسها ويؤمّرون انصاف المثقفين".



وأضاف، "والمرة الوحيدة التي رصدوا فيها ميزانية ضخمة كانت "لمشروع بغداد عاصمة الثقافة" كي ينهبها حرامية بغداد . ثم يقولون في خطبهم الجوفاء أن بغداد مدينة الثقافة والأدب".



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