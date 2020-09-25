التجمع الجمهوري: الفاسدون من الأحزاب الموالية لإيران في العراق اقتربت مغامرتهم من نهايتها

أكد رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي، سعد عاصم الجنابي، أن الفاسدين من الأحزاب الموالية لإيران اقتربت مغامرتهم واستهتارهم بأرواح الناس من نهايتها.

وقال الجنابي في بيان، إنه "على مدى أشهر .. العشرات من عمليات استهداف السفارات ومقرات البعثات الدبلوماسية في العراق بصواريخ الكاتيوشا نفذتها الفصائل المليشياوية المسلحة المسؤولة عن خطف وقتل العراقيين وتهديم اقتصاد البلد بأوامر من ايران وغطاء من الاحزاب الفاسدة الموالية لنظام الملالي، بتبني واضح لسياسة حفظ المصالح الايرانية عبر صمت المواقف".

وأضاف: "وبين ليلة وضحاها يتبرأ الفاسد من الجاني بشكل مفاجئ من خلال بيانات ملؤها الكذب والضحك على الذقون، فلو صح ادعاء البراءة فلم لم يكشف عن اسماء وعناوين مطلقي الكاتيوشا وتقديمهم للعدالة لإثبات صدق النوايا، غير ان زيف البراءة بادعاء الفاسدين من الأحزاب لن ينطلي مجدداً على ابناء الشعب العراقي بعد ان بانت حقيقة ولائهم لإيران، ويبدو أن مغامرتهم واستهتارهم بتعريض أمن وسلامة العراقيين للخطر قربت نهايتها ونهايتهم".